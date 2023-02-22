ÜCRETSİZ BESLENME DESTEĞİ UYGULAMASI BAŞLADI

İlçe Milli Eğitim Müdürü ilçemiz okul öncesi kurumları ve ana sınıflarında öğrenim gören öğrenciler için ücretsiz beslenme desteği uygulaması başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan okul öncesi düzeydeki tüm çocuklarımıza ücretsiz beslenme desteği uygulaması, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarında 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı ikinci döneminin ilk günü itibariyle başladı.

Seda LİMAN ZENGİN