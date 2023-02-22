Gelibolu Alaeddin Mahallesi Muhtarı Gülnur Karagöz Turan ve yardımsever vatandaşlar ördükleri bere, atkı vb. eşyalarla depremzedelere destekte bulundular. Gelibolu Aleaddin Mahallesi Muhtarı Gülnur Karagöz Turan yaptığı açıklamada ;“Yardımın büyüğü küçüğü olmaz. Gelibolu Sosyal Yardımlaşma Derneğinin, Sodamın, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza gönderilmek üzere, mahallemizin bayanlarına vermiş olduğu yünlerden bayanlarımız hemen kaşkol, bere, kazak, vb gibi örgü işlerine başladı. Ellerine sağlık hepsine çok teşekkür ederim. Gün birlik beraberlik günü.” İfadelerine yer verdi. Hilal GEZER