Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde tedavi altında olan depremzedeleri ve diğer hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Sürücü; “Kendilerine ve yakınlarına acil şifalar diliyoruz.”ifadelerine yer verdi. Caner AKŞİT
AK PARTİ İLÇETEŞKİLATINDAN HASTANEDE TEDAVİ GÖREN DEPREMZEDELERE ZİYARETTE BULUNDU
Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde tedavi altında olan depremzedeleri ve diğer hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.