HER GÜN 30 HANEYE 3 – 4 ÇEŞİT YEMEK.!

Evreşe’de; kimsesizlerle , yalnız yaşayan yaşlılara her gün 3-4 çeşit sıcak yemek – ekmek kapılarına kadar teslim edilıyor..

Bir yıldır devam eden kapıda sıcak yemek dağıtımından yararlananların anlattıklarına göre, Belediyenin bu sıcak yemek dağıtımı sayesinde beldede yalnız yaşayan yaşlılar, hanelerinde sürekli yatalak hastaları olanlar ile sakatları olan ailelerin bu yemek dağıtımından memnuniyetleri görülmeye değer.

Hergün 30- 40 kapıyı çalan görevliler sıcak yemek dağıtımının beldeye gelen depremzedelere de yansıyacağını ve önümüzdeki günlerden itibaren Adıyaman’dan gelen 20 depremzedeye de gönderileceğini söylediler.

Ali GEZER