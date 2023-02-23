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Özacar’ın Depremzede Misafirlere Ziyaretleri Sürüyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar depremzede misafirlere ziyaretlerine , onların ihtiyaç ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Özacar; “Gelibolu’ya afet bölgesinden gelen depremzede misafirlerimizi ziyaret ederek, dertleşip ihtiyaçlarını sormaya devam ediyoruz.
Özacar, depreme farklı illerimizde yakalanıp şehrimizde yakınlarının yanında misafir edilen dört depremzede aileyi eşi ile ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini paylaştı.Ali GEZER

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