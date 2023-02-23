Psikososyal Destek Programı Kapsamındaki Toplantılar Devam Ediyor

İlçemiz okullarında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından psikososyal destek programı kapsamında öğretmen, veli ve öğrenci bilgilendirme toplantıları devam ediyor.Afet bölgesi illeri ve afetten doğrudan etkilenmeyen diğer illerde uygulanmak üzere Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı.

Plan ile başta depremden doğrudan etkilenen iller olmak üzere tüm öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik yürütülecek psikososyal destek çalışmalarına ilişkin tüm süreçler aşamalandırıldı.

Yürütülecek çalışmalarda kullanılacak dokümanlar, “orgm.meb.gov.tr” adresinde yayımlandı.

Psikososyal Destek Eylem Planı kapsamında, depremin etkilediği 10 ilde MEB tarafından görevlendirilen rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlardan oluşan psikososyal destek ekipleri tarafından, psikolojik ilk yardım programı (PİY), öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik olarak uygulanmaya başlandı. Bu çalışmalar, 1 Mart 2023’e kadar devam edecek.

Ayrıca deprem bölgesi illerinden nakledilerek diğer illere yerleştirilen öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bireylere yönelik, okulların kapalı bulunduğu süre içerisinde il ve ilçe psikososyal destek ekiplerince başlatılan PİY çalışmaları sürüyor.

Rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından sorumluluk bölgelerindeki rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara, 16-17 Şubat 2023’te, “Deprem ve Yas Psikoeğitim Programları” ile öğretmen-veli oturumları hakkında uzaktan bilgilendirme toplantıları yapıldı.Eylem Planı’nda yer alan ikinci aşama çalışmalara ait “Deprem-Öğretmen Oturumu” yarın öğretmenlere, “Deprem-Veli Oturumu” ise 21-22 Şubat 2023 tarihleri arasında rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından velilere uygulanacak. Oturumlarda, kaygı ve stres farkındalığı, bunlarla olumlu başa çıkma gibi temalardan oluşan içerikler yer alıyor.

71 ildeki tüm öğrenciler için psikoeğitim programı

Depremin ardından yarın ders başı yapacak 71 ildeki tüm kademelerdeki öğrencilere, yarından itibaren “deprem psikoeğitim programı” uygulanacak.

Program, duyguları tanıma, duygularla baş etme, güvenlik, umut aşılama, benlik saygısı, sosyal ilişkiler, yardım arama modüllerinden oluşuyor.

Bu çalışmaların ardından okullarda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından depremden etkilenen öğrencilere yönelik çalışmalar yapılacak, öğretmen ve ailelerin bilgi sahibi olması amacıyla “Kayıp ve Yas-Aileler ve Öğretmenler İçin Bilgilendirme Oturumları” uygulanacak.Ayrıca afetten etkilenme düzeyi yüksek olduğu belirlenen öğrenciler için “Psikososyal Destek Psikoeğitim Programı-YAS”, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından uygulanacak.

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanı bulunmayan okullarda uygulamalar, rehberlik ve araştırma merkezi koordinasyonunda yürütülecek.

Seda LİMAN ZENGİN