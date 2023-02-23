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Rus Redaksiya Kanalı Ekibi Özacar’ı Ziyaret Etti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Belgesel film çekimi için ülkemize gelen ve çalışmalarını bölgemizde sürdüren Rus Redaksiya isimli kanalın yöneticisi Alexey Pivavarov ve beraberindeki ekip ÇOMÜ Türkiye Rusya İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (TURUSIA) Müdürü Prof.Dr.Vedat Çalışkan eşliğinde bizleri ziyaret etti.
Gelibolu’nun tarihsel sembol değeri ile barışa hizmet eden bir kent olduğuna vurgu yapan konuklarımıza ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.Hilal GEZER

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