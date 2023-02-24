Bilim ve Sanat Merkezi Büyüyor

İlçemizdeki yetenekli öğrencilerin potansiyelini değerlendirecek Bilim ve Sanat Merkezi 2022 yılı Mart ayında öğrencilerine kapılarını açmıştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan Bilim ve Sanat Merkezi için Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde resmi açılış onayı alınmış olup, Bilim ve Sanat Merkez Yahya Çavuş Görme Engeliler Okulunda 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerimize eğitim veriyor.

Bilim ve Sanat Merkezi ile zihinsel, görsel sanatlar ve müzik alanlarında özel yetenekli olan öğrencilerin yeteneklerini geliştirerek, kapasitelerini en üst düzeyde kullanmaları hedefliyor.

Ayırt edici bireysel yeteneğe sahip öğrencilerin, onlar için hazırlanan özel müfredat ile okul saatleri dışında sahip oldukları potansiyelleri desteklenmesi amaçlandı.

İlçemiz çocuklarının gelişimine katkı sunacak, örgün eğitim sisteminde tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici bir eğitim kurumu olan ve öğrencileri yetenekleri ölçüsünde bir adım öteye taşıyan Gelibolu Bilim ve Sanat Merkezi her geçen gün daha da gelişiyor.

Kurulum aşaması ile birlikte 4 aylık bir süreçte Çanakkale’ye gidiş geliş yapan öğrencileri Gelibolu’daki Bilim ve Sanat Merkezi’ne nakil alan kurum Robotik ve Kodlama Atölyesi, Müzik Sınıfı, Fen Laboratuvarı, Bilişim Odası, Seramik ve Görsel Sanatlar Atölyesi ve Rehberlik Servisi ile hizmetlerini vermektedir.

Seda LİMAN ZENGİN