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Gazi Süleyman Paşa Türbesi Restore Ediliyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Bolayır Köyü’nde bulunan Gazi Süleyman Paşa Türbesi ve buradaki bahçe restore ediliyor.Uzun süreden bu yana yenileme ve düzenleme yapılmayan tarihi Gazi Süleyman Paşa Türbesi’nde tadilat, elektrik ve sulama sistemleri, bahçe duvarı ve ışıklandırma çalışmaları gerçekleştirilecek.
2 milyon 850 bin lira harcanacak restorasyon çalışmalarının 4 Aralık 2023 tarihinde tamamlanacağı belirtilirken; çalışmalar sonunda tarihi türbenin eski görünümüne kavuşturulmasının planlandığı öğrenildi.
Gelibolu Yarımadasına geçmeyi başararak ilk fetih hareketlerini gerçekleştirdiği için “Rumeli Fatihi” olarak tanınan Gazi Süleyman Paşa, Orhan Gazi’nin oğludur. Osmanlı kaynaklarına göre Bolayır ile Seyit Gazi arasında atıyla koşarken yüzü koyun yere düşerek atının altında kalmış ve hayatını kaybetmiş; haberi alır almaz Bolayır’a gelen babası Orhan Gazi tarafından buraya defnedilerek üzerine bir türbe yaptırılmıştır. Vatan şairi Namık Kemal’in mezarı da yine Gazi Süleyman Paşa Türbesi’nin yanında yer almaktadır.
Ali GEZER

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