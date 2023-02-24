DEPREMZEDE MİSAFİRLERİMİZE SAĞLIK HİZMETLERİ SÜRÜYOR

İlçemize gelen depremzede misafirlerimiz; milletçe yaşadığımız bu zor günlerin üstesinden gelmek ve devam eden sağlık ihtiyaçlarının vaktinde karşılanması için ilçemiz Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi ve İlçe Sağlık Merkezi sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Bebeklerin aşıları,izlenimleri ve tarama testleri, çocukların aşılama izlenimleri ve tarama testleri,gebelerin aşılama izlenimleri , kronik hastalıkları olanlar ve yaşlıların takipleri,Psiko – sosyal destek ve psikolojik danışma hizmetleri verilmektedir.

Merkez Sağlıklı hayat merkezinden ve ilçemizde bulunan İlçe Sağlık Müdürlüklerinden mesai saatleri içerisinde hizmet alabilirler. Caner AKŞİT