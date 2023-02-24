Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay ili Hassa ilçesine Çan Müftüsü Mustafa Ekin başkanlığında giden kadın ve erkek gönüllülerden oluşan merkez ve Çan İlçe görevlisi yardım faaliyetlerine başladı.

Beraberlerinde götürdükleri malzemeleri ve özellikle oyuncakları depremzede çocuklara dağıtan görevliler çocuk ve gençlerle özel olarak ilgilenerek birlikte vakit geçiriyorlar. Ayrıca manevi rehberler depremzede vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletiyor, ayakta kalan camilerde nöbetleşe görev alıyorlar. Haber Merkezi