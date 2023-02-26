Yeri Geldikçe – Geliyor Gelmekte Olan ..!- Recep YÜZÜAK

Maraş ve Hatay depremlerinde çok çok önce de yazdım, geçtiğimiz hafta da yazdığım gibi gelibolu yarımadası hem Ganos deprem kuşağına çok, çok yakın, hem de Marmara fay hattından etkilenebilme olasılığı yüksek olan bir depremle zarar görmememiz mümkün mü?

Hayır.!

Peki siz ne yapıyorsunuz.?

Biliyorum, henüz Gelibolu için yaptığınız bir şey yok. Maraş ve Hatay depremlerinin ardından başarılı bir yardım kampanyası yaparak örnek bir dayanışma geçirdiniz. Gerçekten başta Belediyelerimizden Gelibolu ve Evreşe Belediyeleri güçlerinin üzerinde örnek bir yardım seferberliği gösterirlerken Gelibolu Ticaret Odası da, diğer odalarımız da büyük bir sınav vererek önemli yardımlarıyla Gelibolu’nun adına yakışır çalışmalar sergilediler.

Artık Gelibolu’nun vaziyetine bakma zamanı gelip geçmektedir.

Derhal Belediye Başkanı Mimar Mustafa ÖZACAR mesleğinin de verdiği bilgi tecrübe ve yaşanmışlarının birikimleriyle derhal Gelibolu’da ‘tabut evler’ olarak adlandırılan birçok evlerden başlarayarak 1999 öncesi ve sonrası yapılan birçok binanın kontrollerini çok hızlı olarak yaptırmalıdır..

Ben, belediyenin dışında bu işi hiç kimsenin yapacağına inanmıyorum.

Böyle bir işlem için lütfen geç kalmayınız ve hemen yarın değil bugün bu işe başlayınız..

Yoksa, 15 yıl önceki faturalar da sana kesilir sonrasında yapılan hatalı binalar da sana kesilir..

Gelibolu’da bu çok uzun sürmez. Tahminen acil olarak 800-900 yapı ilk etapta oturanları tarafından ilgilenilmese bile belediyenin insanımızı koruması açısından bunu yapmak şarttır..

1999 Öncesi yapılanlar son yıllarda tel tel dökülüyorlardı. Birçoğuna son 2-3 yıldır durmadan rütuşlar yapıldı, montolama ile gizlenildi. Bugün bu binalar içi sizi yakar dışı beni yakar misali felaketlerden saklanılmaya çalışıldı.

Bilhassa 1984-2010 arasında yapılan o kadar çok tabut bina var ki bu millet büyük bir acı yaşamadan bu işi lütfen ele alınız..

Derhal bir komisyon kurun ve İstanbul’da başlandığı gibi bu işe başlayınız zaman bu zamandır bu noktada odaklanmanızı bu millet sizden bekliyor. Aksi takdirde bu günahın altından hiç bir kimse kalkamaz..!