Gelibolu Belediyesi ve Gelibolulu Vatandaşlar tarafından deprem bölgesine gönderilen malzemeler görevli personel tarafından Kahramanmaraş’ta bulunan destek toplama merkezine teslim edildi.
Başkan Özacar; “Dayanışma içinde depremzedelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Kalbimiz ve gönlümüz ile oradayız” ifadelerine yer verdi.
Seda LİMAN ZENGİN
Gelibolu Belediyesi’nin 4. Yardım Tırı Deprem Bölgesine Ulaştı
Gelibolu Belediyesi ve Gelibolulu Vatandaşlar tarafından deprem bölgesine gönderilen malzemeler görevli personel tarafından Kahramanmaraş’ta bulunan destek toplama merkezine teslim edildi.