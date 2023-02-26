Gelibolu Belediyesi’nin 4. Yardım Tırı Deprem Bölgesine Ulaştı

Gelibolu Belediyesi ve Gelibolulu Vatandaşlar tarafından deprem bölgesine gönderilen malzemeler görevli personel tarafından Kahramanmaraş’ta bulunan destek toplama merkezine teslim edildi.

Başkan Özacar; “Dayanışma içinde depremzedelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Kalbimiz ve gönlümüz ile oradayız” ifadelerine yer verdi.

Seda LİMAN ZENGİN