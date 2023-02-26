İlçemize bağlı Cevizli Köyü’nde yağmur duası yapıldı.

Köy Halkı cami hocasıyla birlikte köydeki eren evliyaları ziyaret edip, dualar ettiler.

Kuraklık yaşadığımız günlerde yağmurlu bol, bereketli günler için dualar edildi.

Cumartesi sabahı erken saatlerde tepsine traktörlerle giden köylüler köydeki evliyaları Hacet Dede’yi ziyaret edip dualar ettiler.

Yağmur dualarında köyde yaşananların birlikte hareket etmelerinin, birlikte yemelerinin içmelerinin birlik ruhunun harekete geçirilmesinin, her şeyin üzerinde dostluk ve dayanışmanın kendisini etkilediğini söyleyen cami

hocası bu nedenle bu tür etkinliklerde bulunmaktan büyük haz aldığını belirtti.

Seda LİMAN ZENGİN