Güneşe Veda Edeceğiz

İlçemizde güneşli ve sıcak günler, meteorolojik tahminlere göre geride kalacak. Sıcaklıklar düşerken aynı zamanda yağmur da bekleniyor.İlçemizde hava durumu ile ilgili paylaşılan son hava tahmin raporlarında, güneşe veda edeceğimiz görüldü.Salı gününden itibaren yağmur beklenirken, haftanın yağışlı geçeceği tahmin edildi. Öte yandan bulutlu hava hafta boyunca etkili olacak.

Hava sıcaklıklarına bakıldığı zaman ise 20 dereceye kadar ulaşan sıcaklıklara veda ediyoruz ve Çarşamba gününden itibaren, gündüz hava sıcaklıkları 6 dereceye kadar düşecek. Akşam ise sıcaklıklar 2-3 derece dolaylarında olacak. Hilal GEZER