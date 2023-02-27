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Gelibolu Amerikan Kültür Kolejinde “Yabancı Dil Sınıfı” Açılıyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Amerikan Kültür Kolejinde “Yabancı Dil Sınıfı” açılıyor. Ayrıcalıklı eğitimin tek adresi olan Gelibolu Amerikan Kültür Kolejinde 11. sinif öğrenciler için açılacak olan yabancı dil sınıfının kayıtları devam ediyor. İngilizce alanında eğitim görmek, YDS’ye hazırlanmak ya da geleceğini yabancı dil meslekleri üzerine kurmak isteyen öğrenciler için büyük bir fırsat olan yabanci dil sınıfı, sınırlı kontenjanı ile öğrencilerini bekliyor.
Seda LİMAN ZENGİN

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