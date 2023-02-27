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Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Musa Kartal’dan Özacar’a Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Musa Kartal, Başkan Özacar’ı makamında ziyaret etti.
Özacar; “Başka kendisi olmak üzere deprem felaketinden zarar gören vatandaşlarımızın kullanması için bölgeye gönderdiğimiz mobil tuvaletlerin üretimi için emek veren eğitimci kadrosu ve öğrencilerine teşekkür ediyorum.”ifadelerine yer verdi.
Caner AKŞİT

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