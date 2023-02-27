Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Musa Kartal, Başkan Özacar’ı makamında ziyaret etti.
Özacar; “Başka kendisi olmak üzere deprem felaketinden zarar gören vatandaşlarımızın kullanması için bölgeye gönderdiğimiz mobil tuvaletlerin üretimi için emek veren eğitimci kadrosu ve öğrencilerine teşekkür ediyorum.”ifadelerine yer verdi.
Caner AKŞİT
Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Musa Kartal’dan Özacar’a Ziyaret
Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Musa Kartal, Başkan Özacar’ı makamında ziyaret etti.