“EN BÜYÜK İLAÇ DEPOSU EVLERİMİZ” Konuk Yazar: A.Tamer Altunay

A.Tamer Altunay yazısında;” Doğal afetlerde, savaşlarda, salgın hastalıklarda ve sonrasında insanların en büyük ihtiyaçlarından biriside ilaç teminidir. 06 Şubat depreminden sonra özellikle, bundan birinci derece etkilenen 11 İlimizde hastanelerimiz, eczanelerimiz ağır hasar gördü. Son yıllarda zaten Ülke genelinde bazı ilaçlarda sıkıntı yaşandığını biliyoruz.

Aslında maalesef Türkiye de en büyük ilaç deposu evlerimiz. Kullanım süresi bitmemiş, kullanılmayan milyonlarca ilaç evlerimizde. Böyle bir zamanda İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde bir servis açılıp vatandaşlarımızın kullanım tarihi geçmemiş ilaçlarının afet bölgesine gönderilmesinde yardımcı olabilirler mi diye düşünmekteyim. Ülke genelinde tüm eczanelerimiz ve sağlık personellerimizin de ellerinden geldiğini yaptığını gururla takip ediyoruz.

Hafta sonu Türkiye Ligi erteleme maçlarında tribünlerdeki binlerce çocuğumuz,,, oyuncaklarını, kaşkol ve berelerini depremzedeler için sahaya atmaları bizim insanımızın ne kadar bu konularda duyarlı olduğuna bir kez daha şahit olduk.

Şimdi en çok afet bölgelerinde kurulan sahra hastane ve eczanelerinde büyük bir yoğunluk olduğu ve bu yoğunluğun artarak devam etmesi yüzünden özellikle ilaç desteğine ihtiyaç olacaktır.

Sağlık Bakanlığı kontrolünde yapılacak böyle bir uygulama hem kullanım tarihi geçmeyen ilaçların kullanıma girmesi hem de o bölgedeki insanlarımıza katkısı, sağlık personelimizin çalışmalarında yardımcı olacaktır. Saygılarımla.