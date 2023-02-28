Özacar, Gelibolu Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant, Şoförler Otomobilciler Odası Başkanı Ömür İşsever, Gelibolu-Çanakkale arasında yolcu taşımacılığı yapan kooperatif ve şirket yetkililerinin katılımı ile ulaşım konusunda toplantı gerçekleştirdi.
Gelibolu Belediyesindeki buluşmada karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ali GEZER
ULAŞIM TOPLANTISI YAPILDI
Özacar, Gelibolu Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant, Şoförler Otomobilciler Odası Başkanı Ömür İşsever, Gelibolu-Çanakkale arasında yolcu taşımacılığı yapan kooperatif ve şirket yetkililerinin katılımı ile ulaşım konusunda toplantı gerçekleştirdi.