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ULAŞIM TOPLANTISI YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar, Gelibolu Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant, Şoförler Otomobilciler Odası Başkanı Ömür İşsever, Gelibolu-Çanakkale arasında yolcu taşımacılığı yapan kooperatif ve şirket yetkililerinin katılımı ile ulaşım konusunda toplantı gerçekleştirdi.
Gelibolu Belediyesindeki buluşmada karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ali GEZER

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