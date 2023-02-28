Ak Parti İlçe Teşkilatı Depremzedeler Yararına Kermes Düzenledi

Ak Parti İlçe Teşkilatı dün depremzedeler yararına kermes düzenledi.Pazaryeri meydanında 10:00 ile 17:00 saatleri arasında(Eski Tahtakale AVM) düzenlenen kermeste lokma, köy ekmeği, tatlı ve tuzlu yiyecek çeşitlerinden doğal ev yapımı elma sirkesine kadar yiyecek, içecek satışı yapıldı.Satışlardan elde edilen gelir afetzedelere destek yapılacak.

Kermese Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü, Ak Parti İlçe Kadın Kolu Başkanı Aytaç Boyacı ve Kadın Kolu Yönetim Kurulu Üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.Seda LİMAN ZENGİN