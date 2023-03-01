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“EVİM YUVAM OLSUN” UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ülkemizde meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere; hayırseverlerin güvenilir bir uygulamayla evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli kira bedelleriyle ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunabilecekleri “Evim Yuvan Olsun” uygulaması hayata geçirildi.
Ev tahsis etme imkânı olmayan vatandaşlar ise sistem üzerinden nakdi bağış yoluyla depremzedelere barınma desteği verebilecek.
Uygulama üzerinden oluşan konaklama imkanları, depremzedelerin istifadesine sunulacak.
Uygulama kapsamında, boş ya da kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süreyle açanların başvurusu alınacak. Başvurular, program paydaşları (emlakjet.com, hepsiemlak.com, sahibinden.com) web sayfalarından yapılabilecektir. Depremzede ailelerimiz başvurularını, depremzede.icisleri.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Hilal GEZER

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