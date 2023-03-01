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“EVİM YUVAM OLSUN” KAMPANYASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında, İçişleri Bakanlığı ve Afad başkanlığı tarafından başlatılan “Evim Yuvan Olsun” uygulaması ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.İlgili kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda “Evim Yuvam Olsun” uygulamasının detayları hakkında bilgiler verilerek, yapılacak iş ve işlemler değerlendirildi.
Seda LİMAN ZENGİN

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