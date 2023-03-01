Demokrat Parti Çanakkale İl Başkanı olarak atanan Sertaç Ekmekçi, Gelibolu İlçe Başkanı Cemil Ilgın ve kendisine eşlik eden parti yöneticileri ile birlikte Özacar’ı makamında ziyaret etti.

Özacar, yeni il başkanının görevininin hayırlı olmasını dileyerek, nezaket ziyareti için konuklarına teşekkür etti.Caner AKŞİT