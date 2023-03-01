AK PARTİ GRUPBAŞKANVEKİLİ TURAN’DAN GELİBOLU’YA YENİ HASTANE BİNASI MÜJDESİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu Devlet Hastanesi’nin 2023 yılı yatırım programına alındığını açıkladı. Bu kapsamda Gelibolu’ya yeni hastane binası yapılacak.Gelibolu’ya yakışır, modern, donanımlı bir hastane binası yapılacağını söyleyen Turan; “Gelibolu’muz tarihin emaneti, çok özel bir merkez. Daha önce ilçemizin kalkınması için birçok yatırım hayata geçti. Doğal gaz ilk ateş yakma töreniyle evlerimize doğal gaz arzı sağlanması süreci başladı. Kapalı yüzme havuzu, spor ve okçuluk salonu başta olmak üzere spor yatırımlarımız devam ediyor. Yakın zamanda açılan Fen Lisesi yine eğitim alanında önemli bir yatırım. Gelibolu Feribot Terminali ihalesi yapıldı, inşaat süreci başladı. Şimdi de şehrimizin her yerinde olduğu gibi Gelibolu’muzda da sağlık yatırımlarımız sürüyor. Gelibolu Devlet Hastanesi, 2023 yılı yatırım programına alındı. Önümüzdeki aylarda proje çalışmalarına, ardından yeni hastane binasının inşaatına başlanacak. Bir süredir takip ettiğimiz bir konuydu. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte Sağlık Bakanlığımıza, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğümüze, İl Sağlık Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi