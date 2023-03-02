Çanakkale Süper Amatör lig maçları kaldığı yerden başlıyor.Ülkemizi yasa boğan deprem sonrasında maçlara ara verilmişti. İlçemiz takımlar Geliboluspor pazar günü Gümüşçayspor ile deplasmanda saat 14:00 te karşılaşacak.
Gelibolu Aydoğanspor Cumaretesi günü Kepezspor ie saat 14:00 te Evreşe’de karşılaşacak.
Bayırköyspor pazar günü Ezinespor ile saat 15:00 te Evreşe’de karşılaşacak.
Çanakkale Birinci Amatör Lig’de bu hafta sonu başlıyor.Güneylispor Pazar günü saat 13:00 te Lapsekispor ile Evreşe’de karşılaşıyor. Ali GEZER
SÜPER AMATÖR KALDIĞI YERDEN BAŞLIYOR
Çanakkale Süper Amatör lig maçları kaldığı yerden başlıyor.Ülkemizi yasa boğan deprem sonrasında maçlara ara verilmişti. İlçemiz takımlar Geliboluspor pazar günü Gümüşçayspor ile deplasmanda saat 14:00 te karşılaşacak.