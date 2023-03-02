SÜPER AMATÖR KALDIĞI YERDEN BAŞLIYOR

Çanakkale Süper Amatör lig maçları kaldığı yerden başlıyor.Ülkemizi yasa boğan deprem sonrasında maçlara ara verilmişti. İlçemiz takımlar Geliboluspor pazar günü Gümüşçayspor ile deplasmanda saat 14:00 te karşılaşacak.

Gelibolu Aydoğanspor Cumaretesi günü Kepezspor ie saat 14:00 te Evreşe’de karşılaşacak.

Bayırköyspor pazar günü Ezinespor ile saat 15:00 te Evreşe’de karşılaşacak.

Çanakkale Birinci Amatör Lig’de bu hafta sonu başlıyor.Güneylispor Pazar günü saat 13:00 te Lapsekispor ile Evreşe’de karşılaşıyor. Ali GEZER