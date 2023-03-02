Türkiye akıl ve zeka oyunları kapsamında ilçemizde düzenlenen müsabakalarda Gelibolu Amerikan Kültür Koleji öğrencileri, farklı kategorilerde birincilik elde etti.
Kerem TOSBEŞ – Reversi Kategorisi
Ege Mert YILMAZ – Mangala Kategorisi
Demir ONAT – Küre Kategorisi
Özgenaz DEMIRKOL – Pentago Kategorisi
Elif ARIK – Kulami Kategorisi
Seda LİMAN ZENGİN
Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İlçe Turnuvası Birincileri Gelibolu Amerikan Kültür Kolejinden
Türkiye akıl ve zeka oyunları kapsamında ilçemizde düzenlenen müsabakalarda Gelibolu Amerikan Kültür Koleji öğrencileri, farklı kategorilerde birincilik elde etti.