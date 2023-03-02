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Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İlçe Turnuvası Birincileri Gelibolu Amerikan Kültür Kolejinden

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Türkiye akıl ve zeka oyunları kapsamında ilçemizde düzenlenen müsabakalarda Gelibolu Amerikan Kültür Koleji öğrencileri, farklı kategorilerde birincilik elde etti.
Kerem TOSBEŞ – Reversi Kategorisi
Ege Mert YILMAZ – Mangala Kategorisi
Demir ONAT – Küre Kategorisi
Özgenaz DEMIRKOL – Pentago Kategorisi
Elif ARIK – Kulami Kategorisi
Seda LİMAN ZENGİN

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