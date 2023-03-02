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TAZOF Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası İlçe Finalleri Gerçekleşti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen TAZOF Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası ilçe finalleri geçtiğimiz gün gerçekleşti.
Öğrenciler okullarında yapılan turnuvalarda birinci olduktan sonra Mangala, Equilibrio, Q-Bitz, Pentago, Küre, Reversi ve Kulami branşlarında Öğretmenevi ve ASO Salonunda ilçe birinciliği için mücadele ettiler.
Yapılan müsabakalar sonunda, ilçemizi Çanakkale Akıl ve Zeka Oyunları il finalinde temsil edecek öğrenciler belli oldu.
Katılımcı tüm öğrenciler ile emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyor; dereceye giren öğrencilerimizi kutluyor, İl Finallerinde başarılar diliyoruz.Caner AKŞİT

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