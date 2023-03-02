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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi Başhekimliği işbirliği ile “Hastane Sınıfı” Açıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi Başhekimliği işbirliği ile “Hastane Sınıfı” açıldı.
Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla, sağlık problemi nedeniyle sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi görme ihtimali olan öğrenciler ile Kahramanmaraş ilinde meydana gelen ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler nedeniyle İlçemize gelen ve sağlık problemi nedeniyle sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi görme ihtimali olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri için hazırlanan Hastane Sınıfı hizmet verecek. Caner AKŞİT

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