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Gün Birlik Olma Günü

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Uğur Akpınar ve orkestrasının katkılarıyla toplanan gelirler ile deprem bölgesine gönderilmek üzere 3 Mart Cuma günü (bugün) saat 21:00’de bilet satışlarının 200 TL Ücretli ve bilet satış noktalarının 18 Mart Halı Sahası, Limon kafe ve Uğur Akademiden yapıldığı depremzedelere destek etkinliği için desteklerinizi bekliyoruz.
Seda LİMAN ZENGİN

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