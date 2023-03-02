Uğur Akpınar ve orkestrasının katkılarıyla toplanan gelirler ile deprem bölgesine gönderilmek üzere 3 Mart Cuma günü (bugün) saat 21:00’de bilet satışlarının 200 TL Ücretli ve bilet satış noktalarının 18 Mart Halı Sahası, Limon kafe ve Uğur Akademiden yapıldığı depremzedelere destek etkinliği için desteklerinizi bekliyoruz.
Seda LİMAN ZENGİN
Gün Birlik Olma Günü
Uğur Akpınar ve orkestrasının katkılarıyla toplanan gelirler ile deprem bölgesine gönderilmek üzere 3 Mart Cuma günü (bugün) saat 21:00’de bilet satışlarının 200 TL Ücretli ve bilet satış noktalarının 18 Mart Halı Sahası, Limon kafe ve Uğur Akademiden yapıldığı depremzedelere destek etkinliği için desteklerinizi bekliyoruz.