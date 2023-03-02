Gün Birlik Olma Günü

Uğur Akpınar ve orkestrasının katkılarıyla toplanan gelirler ile deprem bölgesine gönderilmek üzere 3 Mart Cuma günü (bugün) saat 21:00’de bilet satışlarının 200 TL Ücretli ve bilet satış noktalarının 18 Mart Halı Sahası, Limon kafe ve Uğur Akademiden yapıldığı depremzedelere destek etkinliği için desteklerinizi bekliyoruz.

Seda LİMAN ZENGİN