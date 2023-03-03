Gelibolu Belediyesi’nin, Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliği içerisinde oluşturulan mobil seyyar tuvaletlerle hazırlanan beşinci yardım tırı afet bölgesindeki vatandaşlara ulaştırıldı.
Özacar; “Bu felaketi dayanışma içinde aşacağız.”mesajını verdi. Seda LİMAN ZENGİN
GELİBOLU BELEDİYESİ’NİN 5YARDIM TIRI DEPREM BÖLGESİNE ULAŞTI
Gelibolu Belediyesi’nin, Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliği içerisinde oluşturulan mobil seyyar tuvaletlerle hazırlanan beşinci yardım tırı afet bölgesindeki vatandaşlara ulaştırıldı.