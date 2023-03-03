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GELİBOLU BELEDİYESİ’NİN 5YARDIM TIRI DEPREM BÖLGESİNE ULAŞTI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi’nin, Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile işbirliği içerisinde oluşturulan mobil seyyar tuvaletlerle hazırlanan beşinci yardım tırı afet bölgesindeki vatandaşlara ulaştırıldı.
Özacar; “Bu felaketi dayanışma içinde aşacağız.”mesajını verdi. Seda LİMAN ZENGİN

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