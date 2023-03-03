SOKAK HAYVANLARINI KISIRLAŞTIRMA VE AŞI PROJESİ HAYATA GEÇTİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Çanakkale Şubesi tarafından Çanakkale’de hayat geçirilen ‘Kırsal Alanda Yaşayan Sokak Hayvanlarını Yerinde Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Projesi’ hakkında açıklamalarda bulundu.AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Çanakkale Şubesi tarafından Çanakkale’de hayat geçirilen ‘Kırsal Alanda Yaşayan Sokak Hayvanlarını Yerinde Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Projesi’ hakkında açıklamalarda bulundu.Belediyelerin mücavir alanı dışında uygulanan projenin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirten Turan; “Bizler hayvan sevgisine sahip, hayvanları koruyan bir anlayışa sahibiz. Bununla birlikte şehrimizdeki sahipsiz köpeklerin kontrol altına alınması son derece önemli. İl Özel İdaremiz ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün projesiyle şehrimizde, ormanda, köylerde, yol kenarlarında bulunan sahipsiz köpeklerin 3 mobil araçla, yoğun bir şekilde aşıları yapılıyor, diş parazitleri temizleniyor, küpeleri takılıyor ve kontrolsüz üremenin önüne geçilmesi adına kısırlaştırmaları sağlanıyor. Böylelikle hem can dostlarımız korunuyor hem de bulaşıcı hastalık yayılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte projede emeği geçen İl Genel Meclisi Başkanımıza, İl Özel İdaremize, İl Genel Meclisi Üyelerimize, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’müze, Çanakkale Şube Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.Haber Merkezi