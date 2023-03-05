“BERAT GECEMİZ MÜBAREK OLSUN”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Berat Kandili dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı:”Kandiller, İslam Alemi için müstesna, hikmetin ve rahmetin bol olduğu, dayanışmanın ve kardeşlik duygusunun arttığı, gönüllerimizin huzura kavuştuğu mübarek zamanlardır. Bir kez daha mübarek Ramazan ayını da müjdeleyen Berat Kandili’ni idrak ediyoruz. Berat Kandili’nin aydınlattığı manevi ortam, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır. Rızık ve şifa kapılarının sonsuz açıldığı bu özel gecede, ibadetlerimizle kendi muhasebemizi yaparken dualarımızda başta afet bölgesindeki kardeşlerimiz olmak üzere, zorda olan, hasta olan kardeşlerimizi de ihmal etmeyelim.

Bu duygularla, başta Çanakkaleli hemşehrilerimiz ve aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam Alemi’nin Berat Gecesi’ni tebrik ediyor; yaşanan afetler nedeniyle içerisinde bulunduğumuz zor sürecin bir an evvel son bulmasını, bu gecenin ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.” Haber Merkezi