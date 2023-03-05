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GÜMÜŞÇAY SPOR: 2 GELİBOLUSPOR : 2

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geliboluspor, Gümüşçayspor karşılaşmasında 2-2 beraberlik yaşandı.
Gümüşçay Beldesinde oynanan maçta Hakemler: Tuncay ERCAN, Abdullah YALÇINKAYA, Berkant CEYLAN
GELİBOLUSPOR: Görkem Ene – Abdüllatif Mat , İbrahim Yapıcı , Enis Cumur, Berkay Üçüncü – Barış Tipieser (Alpaslan İnan), Seyfettin Gedikli, Bahadir Cinek- Emre Terzi (İbrahim Atakay), Murat Bayar, Kadir Eşin
Goller 62.dakikada Seyfettin Gedikli’den 72.dakikada Emre Terzi’den geldi.
Caner AKŞİT

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