DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLERE 200 BİN KIRTASİYE SETİ İLE 26 MİLYON DERS KİTABI VE YARDIMCI KAYNAK

Deprem bölgesindeki öğrencilere şu ana kadar 200 bin kırtasiye setini ulaştırdıklarını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bölgeye gönderilecek 26 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağın da yeniden basılarak dağıtımının başlatıldığını kaydetti. Depremden etkilenen 10 ilde konteyner sınıf, hastane sınıfı, prefabrik okulların da aralarında bulunduğu 1.476 nokta ve Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa’daki okullarda eğitim sürdürülüyor. Bu süreçte öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kırtasiye setleri ve kitaplar Millî Eğitim Bakanlığınca bölgeye ulaştırılmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ” ‘Her şart altında eğitime devam’ yaklaşımı doğrultusunda deprem bölgesinde tüm kademelerdeki çocuklarımıza ihtiyaçları yönünde prefabrik sınıflar, çadırlar ve hastanelerde eğitim ortamları oluşturduk. Şu ana kadar 200 bin kırtasiye setini depremden etkilenen illerde çocuklarımıza teslim ettik. Öncelikli olarak sınava hazırlanan çocuklarımız için 11,5 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağı yeniden basarak gönderdik. Eğitim öğretimin başladığı Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis’te de öğrencilerimizin kitap ve yardımcı kaynak ihtiyacını karşıladık. Diğer illerimizde de okullar açıldığında her çocuğumuzun sırasının üstünde kitapları olacak. Toplamda 26 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağı evlatlarımıza teslim etmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Özer, çocukların ihtiyaçları için gece gündüz çalışan Bakanlık personeli ve öğretmenlere şükranlarını sunduğunu kaydetti. Caner AKŞİT