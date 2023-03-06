MART AYI MECLİS TOPLANTISININ 1.OTURUMU YAPILDI

Mart ayının meclis toplantısının ilk oturumu dün yapıldı.Belediye Başkanını vekaleten Engin Balcı’nın temsil ettiği meclis toplantısı açılış, yoklama ve saygı duruşu ile başlayan toplantının ilk gündem maddesi

ek bütçeydi.Plan bütçe komisyon raporu meclis kararıyla komisyona havale edildi.

Gündemin ikinci maddesi hamzakoy yönetmeliğiydi bu kararda imar komisyonuna havale edildi.

Ek bütçenin plan bütçe komisyon raporunun tekrar görüşülmesi için Mart ayının ikinci oturumu 10 Mart Cuma günü saat 11:00’e meclis tarafından onaylanarak kararlaştırıldı. Seda LİMAN ZENGİN