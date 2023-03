DEVA PARTİSİ GELİBOLU İLÇE BAŞKANI ZORLU’DAN BASIN AÇIKLAMASI

Deva Partisi Gelibolu İlçe Başkanı Cem Zorlu basın açıklamasında bulundu. Zorlu açıklamasında; “Demokrasi ve onun getirdiği Özgürlüğü kimse size veremez, bu toplumsal talebin ve birlikte hareket etmenin sonucu kazanabileceğimiz bir değer.

Elbette birbirimizden farklılıklarımız mevcut, Elbette her konuda anlaşacak değiliz.Ancak her konuyu müzakere edebilmeli, konuşabilmeli ve çoğulcu bir karar alabilmeliyiz.Millet ittfakının bileşen siyasi partileri de bir parti değil 6 ayrı ve bağımsız siyasi oluşumlardır.Teşkilatları , dünyaya bakış açıları,Motivasyonları hatta öncekileri farklıdır.Bu bağlamda ülkemizin içerisinde bulunduğu yönetilememe krizinin içerisinden kurtulmanın ortak umudu oldukları bir konuda elbette her şey tartışmadan, uzun müzakereler etmeden hatta ufak krizler yaşamadan çözümlenmesi beklenemez.

Yaşadığımız süreçte ortaya çıkan Cumhurbaşkanı adayımız , Hükümet yapısı , yol haritamız ve ortak politikalar deklarasyonumuz uzlaşı ve çoğulcu bir demokrasi ile ortaya konmuştur.

Bu demokrasinin yakın tarihimiz de ve bulunduğumuz coğrafyadaki en somut mutabakatıdır.

Türkiye de olduğu gibi ilimiz Çanakkale ve ilçemiz Gelibolu’da bu ortak uzlaşı ortamının geliştirilmesi, genişlettirilmesi ve coğulcu, özgürlükçü demokrasinin temin edilebilmesi için Deva Partisi Gelibolu İlçe Teşkilatı olarak elimizden gelen özveriyi yapacağımızı halkımızla paylaşmak istiyoruz.Birlikte başaracağız”ifadelerine yer verdildi.Ali GEZER