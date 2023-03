CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, yayımladığı mesajında kadınların sadece bugün değil, her gün baş tacı olduğunu dile getirerek; “Hayatımızın en özel insanları; annelerimiz, kız kardeşlerimiz, eşlerimiz kısaca bizi biz yapan en önemli değerlerimizi sadece 8 Mart’ta değil her gün önemsemeyi unutmamalıyız.

Kadınlarımızın; iş hayatında ve bulundukları her ortamda, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalmadıkları bir Türkiye umudumuz ile tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.Seda LİMAN ZENGİN