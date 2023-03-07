CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, yayımladığı mesajında kadınların sadece bugün değil, her gün baş tacı olduğunu dile getirerek; “Hayatımızın en özel insanları; annelerimiz, kız kardeşlerimiz, eşlerimiz kısaca bizi biz yapan en önemli değerlerimizi sadece 8 Mart’ta değil her gün önemsemeyi unutmamalıyız.
Kadınlarımızın; iş hayatında ve bulundukları her ortamda, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalmadıkları bir Türkiye umudumuz ile tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.Seda LİMAN ZENGİN
CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak’ın
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.