CHP İLÇE KADIN KOLU BAŞKANI YETER DELİGÖZ’ÜN 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ MESAJI

CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajı yayınladı.CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz mesajında; “8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada eşitlik, daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda odak noktasında olan kadınlarımız Mustafa Kemal Atatürk ‘ten aldığı güçle, ülkemizde yaşanan porblemlerin ortasında olmalarına rağmen hiçbir fedakarlıktan çekinmeden görevini yerine getirmiş, modern ve çağdaş Türkiye’nin oluşmasında söz sahibi olmuştur.

Daha uygar ve sağlıklı bir toplum için kadınlara her zaman ihtiyaç vardır.Kadınlara verilmiş bu güzel güne saygı duymalı ve onları sadece bir günde değil her zaman hatırlayamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle cinsiyet ayrımcılığına son veren , kadını -erkeği eşit bir Türkiye amaçlayan partimizin CHP Kadın Kolları olarak tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.”dedi.Seda LİMAN ZENGİN