Bu yıl büyük bir felaketin gölgesinde karşılanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir basın açıklaması yayımlayan Gelibolu Belediye Başkanı Özacar, “Bu anma gününü ülkemizi derinden sarsan depremde kaybettiğimiz tüm kadınlara atfediyorum” dedi. “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” nedeniyle bir basın açıklaması yayımlayan Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, bu yıl büyük bir felaketin gölgesinde karşılanan 8 Mart’ın depremde hayatını kaybeden tüm kadınlara atfedilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Tüm dünyadaki kadınların, haklı çabalarının karşılık bulmasını temenni ettiğini, toplumların şekillenmesinde ve kalkınmasında kadınların emeğinin ve katkısının büyük olduğunu belirten

Başkan Özacar yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“1800’lü yıllardan bugüne kadar kadın haklarına ve özgürlüklerine dair farkındalığı artırmak adına Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen O’nların sosyal, kültürel ve siyasi alanlardaki kazanımlarının simgesi olan 8 Mart’ı ne yazık ki bu sene büyük bir felaketin gölgesinde karşılıyoruz. Bir kez daha deprem felaketinde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle saygıyla anıyorum, yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. Depremden zarar gören tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Geleceğimizi dayanışmayla yeniden inşa etme ümidiyle, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinde kaybettiğimiz tüm kadınlarımıza atfediyorum.

Bu özel gün kadınlarımızın emeklerini görmezden gelen, onları baskılamaya çalışan ve ikinci plana atan zihniyete karşı direnişin simgesidir. Yine biliyor ve inanıyorum ki; bu ülke kadınlarına borçlu bir ülkedir. Atatürk’ün ifadesiyle ‘Dünya’da hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.’ Ülkemizin de, toplumunda ve ailenin de temel direği kadındır. Kadının yücelmesi, ülkenin yüceltilmesidir. Kadına kalkan her el aslında toplumun tamamına yapılmış bir saldırıdır. Çünkü hayatın her alanında sevgiyi, fedakarlığı ve duyarlılığı temsil eden kadınlar çağdaş toplumların da temel taşlarıdır. Kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması, onlara imkanlar verilmesi sağlıklı bir toplumun ön şartıdır. Kadınlarımıza ne kadar çok fırsat sunabilir, pozitif ayrımcılığı en iyi şekilde uygulayabilirsek o oranda güç kazanırız.

Bu duygu ve düşüncelerle; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü geleceğe umut ve güvenle baktığımız daha güzel günlerde, büyük bir coşkuyla kutlayabilmek ümidiyle, şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden bütün kadınlarımıza rahmet ve kadına yönelik şiddetin tarih olduğu bir toplum diliyorum. Kadının sadece bir gün değil, 365 gün yüceltildiği ve önündeki engellerin kaldırıldığı bir dünya özlemiyle saygılarımı sunuyorum.”Hilal GEZER