ÖZACAR 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Özacar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınların Gününü kutladı.Özacar; “Emekleriyle yarınları aydınlatan tüm kadınlarımızı sevgi ve saygı ile selamladığımız bu özel günde sağlık camiasında ebe olarak uzun süre görev yapmış Mukadder Doğantaş ablamızı ziyaret ettik.

Kendisine sağlıklı ve huzurlu nice güzel yıllar diliyorum.”dedi. Caner AKŞİT