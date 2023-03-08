GÜNCEL HABERLER 

ÖZACAR 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınların Gününü kutladı.Özacar; “Emekleriyle yarınları aydınlatan tüm kadınlarımızı sevgi ve saygı ile selamladığımız bu özel günde sağlık camiasında ebe olarak uzun süre görev yapmış Mukadder Doğantaş ablamızı ziyaret ettik.
Kendisine sağlıklı ve huzurlu nice güzel yıllar diliyorum.”dedi. Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

“BUGÜN GÖLETLERİMİZE 250 BİN YAVRU BALIK BIRAKTIK”

buyukzafer 0

KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN AİLE ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

buyukzafer 0

İstiklal Marşının Kabulünün 99.Yıldönümü

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.