Gelibolu STKS Derneği ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER ) İşbirliği ile Gelibolu Afet Platformu Oluşturuldu

Gelibolu STKS Derneği ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) işbirliği ve öncülüğünde Gelibolu Afet Platformu oluşumu resmi olarak bugün itibariyla tamamlanmıştır.

Afet Platformunun amacı; ilçemizde yaşanabilecek olasi bir afet karşısında yapılması gerekenler konusunda Türkiye Afetlere Müdahale Planı’na (TAMP)’a uygun şekilde hazırlıklı ve organize olmak, Afet Gönüllüğü konusunda kamuoyunda gerekli bilincin oluşması için katkı sağlamak ve bu konuda eğitimli Arama Kurtarma ekipleri oluşturmak, oluşturulacak Afet Gönüllüleri ekipleri için eğitimler organize etmek be bu anlayışı sürdürülebilir kılarak Afet yönetimine entegre etmektedir.

Bu doğrultuda MAG-DER derneğinin gönüllülük formlarını doldurmak suretiyle Afet Gönüllüsü olmak isteyen ilk 150 kişilik ekibin Arama Kurtarma eğitimlerinin, uzman akademisyen hocalar eşliğinde bu akşam itibarıyla başlayacağı bilgisini duyurdular.

Gelibolu STKS Derneği ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) ve Gelibolu Afet Platformuna katılmak isteyenler dernek ile iletişime geçebilirler. Hilal GEZER