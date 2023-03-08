Gelibolu Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aynur Demirkaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı yayınladı. Demirkaya mesajında; “Onlar hayatımızın en özel varlıkları.Kimi annemiz, kimi hayatımızın en büyük aşkı, kimi arkadaşımız,kimi ise gözbebeğimiz kızımız…Kadınlara ithaf edilen o kadar özel günün arasında en önemli gündür belki de Dünya Emekçi Kadınlar Günü.Haklarından vazgeçmeyen, inancını ve kendine güvenini asla kaybetmeyen güçlü kadının günü olan bugünde sizde hayatınızdaki güçlü kadınları mutlu edecek sözler kutlayın fakat sadece kadınlar gününde değil, yaşamımızda fark yaratan kadınları hergün başınızın tacı edin.

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü kutlu olsun.” ifadelerine yer verdi.

Ali GEZER