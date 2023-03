Gelibolu Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadın Derneği ve Öncü Kadın Kooperatifi dün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenleyerek ilçemiz iskele meydanı Atatürk Anıtı önünde konuşma gerçekleştirdiler.

Gelibolu Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadın Derneği yaptıkları konuşmada; “Dini mezhebi kılığı kıyafeti, inancı sorgulayan insanların özel alanlarına saygı duymayı bilmeyenlere; diri diri insan yakanlara; rüşvet ve yolsuzluk yapıp aklayanlara ; korku salarak kral olduğunu sanan herkese; kadını işine geldiğinde cinsel obje gibi görüp sonra annelik baskısı ile kutsallaştıranlara her türlü yükü kadına yükleyip kendisini kuş sananlara;her yaşanılan olayda, çileyi çekmesi gereken kadınmış gibi davrananlara tahammül etmiyoruz.!

Ülkemizin gördüğü en büyük felaketlerden birine bir ay önce birlikte şahit olduk.Depremin ardından hiçbirimiz iyi değiliz.Yaralarımızı sarmaya, birlikte iyi olmaya çalışıyoruz.Bugün burada yan yana olmak bize güç veriyor.

Kadın gücü ve iyilik kazanacaktır.”İyilik iyidir.”diyerek sizleri sevgi ile selamlıyorum.

Kız KardeşlerimDünya Kadınlar Gününde Gelibolu’dan ses yükselten kadınlarız.Bir avucuzama umutluyuz.

Umudumuzu kaybettiğimizde her gün, her saat, her an, her yerde sesini yükselten kadınlar aklınıza gelsin ve bilelim ki; ancak güçlerimizi birleştirip de dayanışma içinde olabilirsek sesimiz gür çıkacak.Bu ülkenin kadınlarının gür sesine ihtiyacı var.

Türkiye’de son 10 yılda en az 2 bin 534 kadının erkekler tarafından katledildiğini biliyor musunuz? “En az “ diyorum çünkü bu sayı sadece kayıtlı olanlar.Kayda girmemiş olanları söylemiyorum!Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine sıra dahi gelmiyor.Ölüyoruz!Biz ölüyoruz diye haykırırken, yasalar uygulansın diye haykırırke, yasalar uygulansın diye haykırırken bir bakıyoruz, bir gecede İstanbul Sözleşmesinden çıkılıyor.Kadını uluslararası maddeler ile koruyan , adını İstanbul’dan alan bu evrensel sözleşme artık Türkiye’de yok.!

İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz.!

Tahammülde etmiyoruz.!

Kadını öldürmeyi güç sanan adı baba, koca, abi gibi anılan canavarlara;

Cinsel kimliği ve özel alanı tercih olarak kabul etmeyen örümcek beyinlilere; sesini çıkaramayan her hayvanın haklı sesi savunulduğunda bunu duymayan yüreklere; çocuk tacizlerini, tecavüzlerini görmeyen “bir kereden bir şey olmaz” diyenlere; çocuk gelinlere ses çıkarmayanlara; SMA hastası çocukların yaşam hakkını yok sayarak bu kadar acı çekmelerine sebep olanlara; eşitsiz eğitim hakkına düşünceleri sürekli baskı altında olan, gençleri susturmaya çalışanlara” seslendiler.

Ardından konuşmasını Öncü Kadın Kooperatifi Başkanı Yasemin Çat devam etti. Çat konuşmasında; “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dünyanın her yerinde kadının anıldığını, sorunlarının çeşitli platformlarda tartışıldığı bir gün!

Biliyoruz ki, kadın toplumun en etkili yönlendirici , birleştirici ve koruyucu unsurudur.

Ancak kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değildir. Bu konu adil ve kalkınmış bir toplumu inşaa etmesinin tek yönü olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur.

Demokratik ileri bir toplum için kadroların güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim istihdamı, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları gerekir.

Kadın toplumun içindeyse o toplum medeni ve üretkendir.

Tüm derdi sadece çalışıp eve ekmek götürmek olan kadının, kendini bilmez erkeklerin her istediğine boyun eğmek zorunda olmalarını anlatacağız.,

Tüm bunları en yakınlarımızdan başlayarak yapacağız.

Türkiye’de yaklaşık 1 milyon çocuk gelin bulunmakta , kızlarımızın çocuk yaşta evlenmelerinin önüne yine bizler geçeceğiz.

Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş mücadeleler veren Türk kadını, büyük özveri ve hassasiyetle dün olduğu gibi bugün de sağlıklı, mutlu ve güzellikle dolu gelişmiş bir toplum olmanın mihenk taşı olma özelliğini koruyarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır.

Üreten, birleştiren, yaşatan ve dönüştüren kadınlarımız için Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.” ifadelerine yer verdiler.

Konuşmaların ardından bir araya gelen kadınlar sloganlar ve toplu fotoğraf çekimiyle programı sonlandırdılar. Seda LİMAN ZENGİN