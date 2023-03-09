‘Çok Çalışıp Birlikte Başaracağız!’

Millet İttifakı’nı oluşturan 6 siyasi partinin (CHP, Deva Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi) 6 Mart 2023 Pazartesi günü Millet İttifakı’nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklanması üzerine basın açıklamasında bulundular.

Açıklamalarında; “Millet İttifakı’nın Gelibolu temsilcileri olarak, CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, İyi Parti İlçe Başkanı Hakan Alış, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysun Tarıman, Demokrat Parti İlçe Başkanı Cemil Ilgın, Saadet Partisi İlçe Başkanı Muhammed Erer ve Deva Partisi İlçe Başkanı Cem Zorlu ile birlikte ortak bir basın açıklaması düzenledik. “Millet İttifakı’nı oluşturan 6 siyasi partinin (CHP, Deva Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi) 6 Mart 2023 Pazartesi günü Millet İttifakı’nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıklanmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Gelibolu Millet İttifakı İlçe Başkanları olarak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak belirlenecek Siyasi Parti Liderlerinin yanında ve destekçisi olacağımıza söz veriyoruz. Tek adam rejimine son vermek için Millet İttifakı’nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası 12 maddeyle belirlenmiştir.

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olarak Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak ve adaleti tesis etmek için yürüyüşümüzü kararlılıkla devam ettireceğiz. Düne ve bugüne sıkışmadan, yarının Türkiye’sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız. Bizler 85 milyon vatandaşımızın hiçbir ferdini dışarıda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan güveni boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz.”ifadelerine yer verdiler. Seda LİMAN ZENGİN