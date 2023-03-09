LİSELERARASI BİLGİ YARIŞMASINDA BİRİNCİ ECEBEY MTAL

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan Liseler arası bilgi yarışmasında Gelibolu Ecebey Mtal İlçe birincisi oldu.

Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan liselerarası bilgi yarışması dün Gelibolu Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan liselerarası bilgi yarışmasında öğretmenler, okul müdürleri ve öğrenciler katılım sağladı.Yarışmada başarı sağlayan öğrencileri tebrik ediyoruz. Hilal GEZER