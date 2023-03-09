GÜNCEL HABERLER 

LİSELERARASI BİLGİ YARIŞMASINDA BİRİNCİ ECEBEY MTAL

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan Liseler arası bilgi yarışmasında Gelibolu Ecebey Mtal İlçe birincisi oldu.
Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan liselerarası bilgi yarışması dün Gelibolu Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan liselerarası bilgi yarışmasında öğretmenler, okul müdürleri ve öğrenciler katılım sağladı.Yarışmada başarı sağlayan öğrencileri tebrik ediyoruz. Hilal GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Vali Aktaş’tan Hastane ziyareti

buyukzafer 0

GELİBOLUSPORLULAR KAHVALTIDA BİRARAYA GELDİ

buyukzafer 0

MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEME ÖDEMELERİ DÜN BAŞLADI

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.