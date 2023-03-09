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Adını Güzellikten Alan Gelibolu’ya Bu Görüntü Yakışmadı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Güzel şehrimiz Gelibolu’ya bu görüntü yakışmadı. Sosyal Medyaya düşen bu fotoğraf Gelibolu severlerin içini sızlattı.
Bu denli duyarsız insanlarla bir arada yaşamak bizlere utanç vermektedir.
Vatandaşlarımızı bu çirkin görüntü nedeniyle bir an önce duyarlı olmaya davet ediyoruz.
Bu güzellikleri ellerimizle mahvetmeyelim.!
Caner AKŞİT

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