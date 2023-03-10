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Beyninde Tümör Olan Sokak Köpeğinin Yardımına Hayvanseverler Koştu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde beyin tümörü olan bir sokak köpeğinin yardımına hayvanseverler koştu. İstanbul’a götürülerek başarılı bir ameliyat geçiren köpek, sahiplenilmeyi bekliyor.
İlçemizde SOHAYKO Derneği’ne kafasında çok büyük bir şişlik olan sokak köpeği ihbarı geldi. Daha sonra hayvanseverler, İstanbul’dan ilçemize gelerek, sokak köpeğini buldu. Ardından nakil hazırlıkları tamamlanan sokak köpeğinin tedavisi için İstanbul’da bir veteriner kliniğine götürüldü. Burada yapılan tetkikler sonucunda köpeğin beyninde çok ciddi bir tümör olduğu tespit edildi. Veteriner Ateş Barut tarafından sokak köpeğinin ameliyatı gerçekleştirildi. Başarılı bir beyin ameliyatı geçirerek, tedavisi ise süren sokak köpeği sahiplenilmeyi bekliyor. Köpeğin tedavisinin 20 bin TL’yi aştığını belirten hayvanseverler, duyarlı vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.Ali GEZER

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