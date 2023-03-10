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Ayhan Öncü’yü kaybettik

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale basın sektöründe uzun yıllar görev yapan Ayhan Öncü hayatını kaybetti. Çanakkale basın sektöründe uzun yıllar görev yapan kentin tanınan sevilen isimlerinden olan meslektaşımız gazeteci Ayhan Öncü yaşama veda etti. Öğrenildiğine göre amansız hastalığa yenik düşen Öncü’nün cenaze töreni, yarın (10 Mart Cuma günü) Öğle namazına müteakip Dumlupınar camiden gerçekleşecek. Büyük Zafer Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet ailesine yakınlarına sevenlerine başsağlığı dileriz. Çanakkale basın camiasının başı sağ olsun. Ali GEZER

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