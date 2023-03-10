Mart Ayı Meclis Toplantısının İkinci Oturum Konusu Doğal Afetlerdi

Mart Ayı Meclis Toplantısının ikinci oturumu dün yapıldı.

İkinci oturumun açılış konuşmasının konusu doğal afetlerden deprem konusu oldu.Özacar Gelibolu ‘da bulunan binaların şiddetli bir depreme hazırlıklı mı değilmi konusunda görüşlerini bildiren bir konuşma yaptı.

Özacar herkesin şiddetli bir depremde binasının dayanıklı olup olmadığı konusunda endişe duyduklarını bu konu hakkında İstanbul’daki yetkili kişilerce görüş aldıklarını ilk etapta İstanbul’daki belirli deprem bölgesinde olan kentlerin analizden geçeceği bilgisini verdi.Aynı zamanda burada da özel deprem analizi yapan birkaç yerin olduğunu fakat uçuk rakkamlar talep ettiklerini bu açıdan devlet desteği olmadan vatandaşların tek başına hareket etmemesi konusunda da uyarıda bulundu.Bununla ilgili çalışmalarının ve görüşmelerinin devam ettiğini de bildiren Özacar gerekli önlemlerin zaman içinde alınacağını çok katlı binaların inşa edilmesinden kaçınılması konusunda uyardı.

Deprem konusundan sonra meclis toplantısının ikinci oturumuna devam eden Özacar gündemin 3.maddesi H17A104D Paftası imar değişikliği konusu görüşülerek meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

“ÇALIŞMALAR KOORDİNELİ ŞEKİLDE İLERLEMELİ”

Doğalgaz çalışmalarında Camikebir Mahallesi Gölcük Caddesindeki çalışmalarının devam ettiğini Zübeyde Hanım Parkına kadar gelen çalışmaların İskele Meydanına kadar olan çalışmalarda Doğalgaz firmasıyla birlikte ilerlediklerini dolayısıyla onları beklediklerini ifade etti.

İskele Meydanındaki çalışmaların ardından Eğritaş, Karayokuş tepesindeki UEDAŞ ile birlikte yapılan çalışmaların ayrıntısını da dile getirdi.

Buradaki UEDAŞ ve AKSA Doğalgaz firması ile birlikte ilerlenen çalışmalarda tekrar tekrar iş yapılmasından kaçınıldığını ifade eden Özacar, çalışmaların seri bir şekilde tekrar tekrar çalışma yapılmadan , programlı bir çalışma olması ve koordineli çalışılması talebinde bulundu.

“KAPALI PAZAR YERİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR”

Meclis toplantısında kapalı pazar yeri konusu da görüşüldü.

Daha önceden askeri lojmanların yıkıldığı alanı vatandaşlarımızın talebi olduğu sürece kabul edeceğini de önceden ifade ettiğini de söyledi.

Kapalı Pazar yerinin şimdiki yerinin inşaasıyla ilgili ilerlemenin nedeni kaynak yaratmakta sıkıntıların olduğunu ve iller bankasından tekrar kredi talebinde bulunduklarını ifade etti.

Son olarak ek bütçe mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Bir sonraki meclis toplantısı 5 Nisan 2023 Çarşamba saat 14:00’te yapılacağı oy birliği ile kabul edildi. Seda LİMAN ZENGİN