12 Mart İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinlikleri kapsamında “İstiklal Marşımızı En Güzel Okuma Yarışması” düzenlendi.

Bugün yediden yetmişe herkesin aynı inanç ve heyecanla okuduğu, ezberlediği ve haykırdığı İstiklal Marşı’nın her mısrasında tarih, medeniyetin ortak değerleri, vatan ve bayrak aşkı bulunmaktadır.

,108 yıl önce kaleme alınan ve şairi merhum Akif’in kahraman ordumuza ithaf ettiği bu marş, milletimizin tüm fertlerinin aynı heyecan ve imanla verdiği İstiklal Harbi’nin manifestosudur. Marşımız, varlığımıza ve birliğimize yönelik her tehdit karşısında, “nazlı” ve “şanlı” hilâlin altında toplanmaya hazır milletimizin ortak vicdanı, yüreği ve iradesidir.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın; “Bu duygu ve düşüncelerle yarışmaya katılım sağlayan tüm okullarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, dereceye girenleri tebrik ediyoruz.”ifadelerine yer verdi.

Ödül töreni, 12 Mart 2023 Pazar günü, saat 10.30’da, İlçemiz 100.Yıl Barış Ortaokulunda icra edilecek İlçe töreninde yapılacaktır.

Dereceye Giren Okul ve Öğrenciler

İLKOKUL

1.26 Kasım İlkokulu – Zeynep KAÇAR

2.Gazi Süleyman Paşa İlkokulu – İdil KAVALCI

3.Org.Eşref Bitlis İlkokulu – Buğlem ÖNOĞUL

ORTAOKUL

1. Namık Kemal Ortaokulu – Egehan KALFA

2.Bolayır Ortaokulu – Melek AKÇA

3.İmam Hatip Ortaokulu – İkbal GÜLER

LİSE

1.Anadolu Lisesi – Arda AKTAŞ

2.Fen Lisesi – Yunus Emre YÜZEN

3.İmam Hatip Lisesi – İlvenur ASLAN

Haber: Caner AKŞİT